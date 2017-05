Gewapende man opgepakt tijdens dodenherdeking Grebbeberg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 10:54 uur | update: 11:12 uur

RHENEN - Een 40-jarige man is donderdagavond 4 mei aangehouden in Rhenen voor verboden wapenbezit. Dat gebeurde tijdens de Nationale Militaire Dodenherdenking op de Grebbeberg.



De man maakte met zijn hand een schietbeweging naar de aanwezige politieagenten, waarna hij werd aangesproken en gecontroleerd. De agenten ontdekten dat hij een zware ketting bij zich had met een handvat eraan gefabriceerd.



Omdat dit voorwerp als wapen gebruikt kon worden is de man aangehouden en overbracht naar het politiebureau. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is een bekende van de politie.



DUIZENDEN MENSEN

Tijdens de plechtigheid werden de beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdacht die sinds 1940 waar ook ter wereld voor het koninkrijk zijn omgekomen. In totaal kwamen er tussen de 4000 en 5000 mensen af op de bijeenkomst. Ook Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven waren aanwezig.



Waarom de man een schietbeweging maakte en het wapen bij zich had is vooralsnog onduidelijk.



