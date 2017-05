Rozen dodenherdenking Lombok verdwenen: "Verschrikkelijk geschrokken"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 12:32 uur | update: 13:09 uur

De rozen donderdavond (links) en vrijdagochtend (rechts). Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 3) Zo lagen de ongeveer 75 rozen er donderdagavond bij. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 3) Vrijdagochtend waren alle rozen weg. Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - Grote verbijstering in de Utrechtse wijk Lombok vrijdagmorgen. De bloemen die donderdag bij de herdenking zijn neergelegd op de Vleutenseweg zijn verdwenen.



Een schok voor een buurtbewoner, die vanmorgen toen hij zijn hond uitliet zag dat de bloemen weg waren. "Ik ben daar verschrikkelijk van geschrokken. Ik werd boos, ik werd verdrietig, eigenlijk alles tegelijk. Dit kan gewoon niet."



Het is vooralsnog een raadsel wie de bloemen heeft weggehaald. Eerdere jaren bleven de bloemen liggen. "En nu vanmorgen was in een keer alles weg. Maar dan ook werkelijk alles. Van de eerste tot de laatste bloem. En ik denk dat er pak en beet 75 tot 80 rozen lagen."



De gemeente laat aan RTV Utrecht weten de bloemen niet weggehaald te hebben.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht