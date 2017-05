Panda-drukte toch opgevangen: enorme parkeerplaats op Remmerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 14:13 uur | update: 14:39 uur

RHENEN - Er komt een parkeerplaats met 1400 plekken voor bezoekers van Ouwehands Dierenpark op industrieterrein Remmerden in Rhenen. Dat zegt de directeur van de dierentuin tegen RTV Utrecht.



De parkeerplaats is volgens hem voor de korte termijn. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor de lange termijn. Eerder was er een plan voor een parkeerplaats bij het Nudepark, maar de gemeente Wageningen blokkeerde dat.



De tijdelijke parkeerplaats heeft net zoveel parkeerplekken als de variant bij het Nudepark. Nadeel aan dit plan is dat het aan de andere kant van Rhenen ligt. Mogelijk moeten de pendelbussen daarom door Rhenen rijden, maar er wordt nog nagedacht over een route om het dorp heen.



De parkeerplaats komt op het voormalig militair complex DELM-terrein aan de Utrechtsestraatweg. De directeur van Ouwehands Dierenpark laat weten blij te zijn dat er een oplossing is.



De parkeerplaats kan tot eind september gebruikt worden. De drukte wordt al voor de zomer verwacht, dan worden de panda's namelijk naar buiten gelaten en kan het publiek ze zien.



