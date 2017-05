Youssef El-Messaoudi verlaat PvdA Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 14:16 uur | update: 14:58 uur

Foto: Youssef el Messaoudi

AMERSFOORT - Raadslid Youssef El-Messaoudi verlaat de PvdA-fractie. Dat laat de partij vrijdagmiddag weten.



El-Messaoudi heeft volgens de PvdA donderdag verteld te willen vertrekken. "Hij heeft aangegeven zich niet meer te kunnen vinden in de wijze waarop de fractie de eigen werkzaamheden vorm geeft."



"Het is niet een klein dingetje op zich. Het is een optelsom van zaken", zegt PvdA-fractievoorzitter Louis de la Combé tegen RTV Utrecht. "Op een gegeven moment kom je tot de conclusie, net als in een huwelijk dat niet meer zo lekker draait, dat het niet meer gaat om of je de dop van de tandpasta linksom of rechtsom draait maar dat het gewoon altijd maar schuurt en wringt."



El-Messaoudi wil niet tegenover RTV Utrecht op zijn vertrek reageren. Via Twitter zegt hij het vreemd te vinden dat de PvdA het nieuws op Bevrijdingsdag bekend maakte. "Had dan gewacht tot maandag met dit nieuws naar buiten te brengen."



Later twitterde El-Messaoudi een uitgebreidere verklaring "zeer aangedaan" te zijn over de "geforceerde keuze". Hij zegt zijn voelsprieten in de samenleving te hebben gebruikt. "Dat mij dit uiteindelijk binnen de PvdA Amersfoort de kop kost spreekt boekdelen over de staat waarin de PvdA zich momenteel bevindt."



El-Messaoudi laat weten raadslid te blijven. Of hij zich gaat aansluiten bij een andere partij of een eigen fractie begint is onduidelijk.



Louis de la Combé heeft eerder met alle PvdA-raadsleden afgesproken dat ze hun zetel inleveren als ze vertrekken. "Ik spreek hem gewoon aan op de afspraken die er liggen. En die zijn er, met zijn handtekening eronder, dat hij zijn zetel gaat inleveren zodra hij uit de fractie stapt. Dus daar hou ik hem aan."



