Losgebroken koe en kalf maken De Bilt onveilig

vrijdag 5 mei 2017, 15:29 uur | update: 15:44 uur

Foto: Politie De Bilt

DE BILT - De politie heeft vrijdagmiddag de handen vol gehad aan een losgebroken koe en kalf. De dieren liepen op de Utrechtseweg in De Bilt.



Agenten hebben de koe en kalf vanuit politieauto's weggeleid. Uiteindelijk lukte het om de dieren in een tuin op te sluiten. "Deze koe wilde je niet in de stad hebben. Gelukkig geen gewonden en alleen wat materiŽle schade."



Op deze video is te zien hoe twee politieauto's, ťťn naast de koe en kalf en ťťn er achter, de dieren op naar een andere plek toe begeleiden. Volgens de agenten was met name de koe niet blij met hen. "Maar dat maken we wel vaker mee."



