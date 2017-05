Omstanders redden te water geraakte man in scootmobiel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 15:42 uur | update: 16:05 uur

EVERDINGEN - Een man in een scootmobiel is vrijdagmiddag te water geraakt op de Diefdijk in Everdingen. Omstanders schoten hem te hulp.



Zij hielden de man boven water tot de hulpdiensten ter plaatsen kwamen. Zij hebben de man op het droge geholpen. Hij was bij kennis en is door ambulancepersoneel nagekeken.



De scootmobiel is door de brandweer uit het water gehaald.



