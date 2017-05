Net vernieuwde Tolsteegsingel moet opnieuw hersteld worden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 16:08 uur | update: 16:19 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT - Op de Tolsteegsingel in het centrum van Utrecht zijn opnieuw werkzaamheden aan de weg. De onlangs aangelegde klinkers moeten hersteld worden.



Daarom is de weg tot en met vrijdag 19 mei afgesloten voor auto's. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de vernieuwde straat. Eerder verzakten verderop al stukken weg aan de Maliesingel.



Auto's worden omgeleid via de Adriaen van Ostadelaan. Fietsers hoeven niet om te rijden.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht