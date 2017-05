Bezoekers Transwijk: "Boodschap van vrijheid wordt goed doorgegeven"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 17:00 uur | update: 17:03 uur

Foto: Facebook Bevrijdingsfestival Utrecht

UTRECHT - In Park Transwijk bij Kanaleneiland is het Utrechtse Bevrijdingsfestival momenteel in volle gang. Vanmiddag was het nog redelijk rustig, maar inmiddels komen veel jongeren af op het avondprogramma.



Vorig jaar was het heel druk vanwege het warme weer. Toen moest de organisatie sommige bezoekers zelfs de toegang ontzeggen.



Dit jaar is de 25e editie van het Bevrijdingsfestival en treden artiesten als Blaudzun, Kenny B en harpist Remy van Kesteren uit Zeist op. Het lijkt de hele dag droog te blijven.



REDEN VOOR FEEST

Bezoekers zijn zich bewust van de reden dat ze vandaag een feestje vieren. "Ik denk dat de boodschap van vrijheid goed doorgegeven wordt. Er wordt op tv aandacht aan besteed en artiesten zetten zich ervoor in."



Een ander zegt: "We weten wel waarům we op dit festival zijn en niet gewoon een ander willekeurig festival."



SPEEDDATEN

Bezoekers konden 's middags speeddaten met veteranen. "Ik vind het belangrijk om mensen te vertellen dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn", zegt ťťn van de ex-militairen.



