Panda's waarschijnlijk eind mei uit quarantaine: "Ze willen graag naar buiten"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 18:29 uur | update: 19:36 uur

Ouwehands Dierenpark gaf gisteren weer beelden vrij van ťťn van de panda's die in quarantaine zit. Foto: Ouwehands Dierenpark

RHENEN - Ouwehands-directeur Robin de Lange verwacht dat panda's Wu Wen en Xing Ya nog voor het einde van deze maand naar buiten mogen.



Voor de poorten van Ouwehands Dierenpark staat al weken: 'Welkom Xing Ya & Wu Wen'. Maar het welkom laat al ruim vier weken op zich wachten. Want de reuzenpanda's zitten nog steeds in quarantaine.



"De panda's willen zelf ook graag naar buiten", zegt directeur De Lange tegen RTV Utrecht. "Ze eten de Nederlandse bamboe en ze zijn gezond. Dus het gaat hartstikke goed met ze."



CHINEZEN BEPALEN

De officiŽle openingsdatum is afhankelijk van de Chinezen. Ook daar hebben ze een vinger in de pap: "Het ligt eraan of er een Chinese delegatie gaat komen. Waarschijnlijk wel, maar ik ben nog steeds in overleg met de Chinese ambassade."



De Lange verwacht dat ťťn dezer dagen duidelijkheid komt. Hij denkt dat de opening nog voor het eind van deze maand gaat gebeuren.



PARKEREN

De voorbereidingen zijn in ieder geval allemaal klaar. Want er is inmiddels een tijdelijke oplossing voor de parkeerproblemen. Er komt een parkeerplaats met 1400 plekken op industrieterrein Remmerden in Rhenen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht