Arrestatieteam en politieheli zoeken verdachte figuren in centrum Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 17:30 uur | update: 17:58 uur

ZEIST - De politie is in het centrum van Zeist op zoek naar twee waarschijnlijke woningovervallers. Vier anderen zijn al aangehouden.



Zij zijn door een arrestatieteam opgepakt bij een flat aan de Antonlaan. Daar is vermoedelijk een woning overvallen, maar de politie kon dat nog niet honderd procent bevestigen.



Een deel van de omgeving is afgezet omdat enkele verdachten die zijn weggerend nog worden gezocht. Waarschijnlijk gaat het om twee personen. Een politiehelikopter zoekt mee.



Later meer...



