Hardlopers rennen met Vrijheidsvuur van Wageningen naar Bunnik

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 18:06 uur | update: 18:08 uur

Dit vuur brandde van Wageningen tot in Bunnik. Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

BUNNIK - In zorgcentrum Bunninchem in Bunnik is vrijdagochtend het jaarlijkse Vrijheidsvuur ontstoken. Burgemeester Ostendorp stak het vuur aan.



Even na 1.00 uur 's nachts werd het vuur in Wageningen ontstoken. Lopers van Loopgroep Bunnik hebben in groepjes 72 kilometer afgelegd om het vuur naar Bunnik te brengen.



Er was nog even spanning of de fakkel met de vlam niet uit zou gaan, maar het ging gelukkig goed.



TERUG VAN WEGGEWEEST

Sinds drie jaar heeft Bunnik weer een Vrijheidsvuur, nadat de traditie wat verwaterd was. Koos Walraven is loper bij Loopgroep Bunnik en nam destijds het initiatief om het vuur weer te laten branden.



"De gemeente had er niet zo veel mee gedaan. Uiteindelijk is dat bij onze trainingscoŲrdinator terechtgekomen en die vroeg of ik dat op me wilde nemen. Ik houd nogal van doordouwen en na een paar weken is het gelukt", vertelt Walraven trots.



BLIJE BURGEMEESTER

Ook burgemeester Ostendorp is blij met de traditie en het zorgcentrum als de plek voor het vuur. "We zitten hier tussen de mensen die de gevangenschap van oorlog en het verlangen naar vrijheid heel bewust hebben meegemaakt."



Een van die mensen is de 100-jarige Annie Kroezen. De Tweede Wereldoorlog betekende voor haar veel verdriet. "Mijn man was veel weg. Hij werd tijdens de oorlog opgeroepen en dan zat ik met onze vijf kinderen. Ik wil er eigenlijk niet meer aan terugdenken."



Toch is mevrouw Kroezen blij met Bevrijdingsdag en het Vrijheidsvuur in Bunnik. "Bevrijdingsdag is geweldig. Die vlam betekent dat we bevrijd zijn. De mensen zijn nu lekker onder elkaar met dat muziekcorps en die vlam vind ik geweldig."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht