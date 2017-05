"Vervreemdende fotografie past bij Utrecht"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 18:20 uur | update: 18:20 uur

UTRECHT - Je kunt het je bijna niet voorstellen: fotograferen zonder lens. Dat was vroeger heel normaal. En voor Danny Kalkhoven is het dat nog steeds.



Vijftien jaar geleden werd Danny verliefd op de camera obscura. Het is de oudste techniek voor het maken van een foto: door een klein gaatje in een lichtdicht doosje te prikken en er wat filmisch materiaal in te doen, is er na een beetje ontwikkelwerk een foto.



Omdat Danny met kromgetrokken filmmateriaal werkt, vervormen zijn foto's op een bijzondere manier.



EXPOSITIE

Deze zomer exposeert Danny met zijn foto's in het stadhuis. De eerste foto die Danny voor zijn expositie maakte was op het Janskerkhof. Daar maakte hij een foto van het standbeeld van Anne Frank. "Omdat het gebouw is gebogen en om Anne Frank heeft heen gewikkeld, ziet het er heel fraai uit", vertelt Danny trots.



VERVREEMDEND PAST BIJ UTRECHT

Op die manier wil Danny de trekpleisters van de stad op een andere manier laten zien dat hoe ze standaard gefotografeerd worden. "Dat vervreemdende past wel bij Utrecht. Het is een beetje de stad van de surrealistische schilders en de surrealistische kunst."



De expositie Utrecht Lensloos is van 7 juli tot en met eind augustus in het stadhuis te zien.



