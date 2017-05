Familie Di Tommaso brengt bezoek aan Galgenwaard

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 19:22 uur | update: 19:23 uur

Wilco van Schaik met Noah en Audrey di Tommaso. Foto: Twitter FC Utrecht
Rick Kruys met Noah di Tommaso. Foto: Twitter FC Utrecht

UTRECHT - De familie van David di Tommaso heeft vrijdag een bezoek gebracht aan FC Utrecht. Zondag wordt namelijk de Di Tommaso-troffee uitgereikt aan de beste speler van het seizoen.



De prijs wordt na FC Utrecht - Vitesse op het veld uitgereikt door Audrey en Noah di Tommaso, de vrouw en zoon van de in 2005 overleden FC Utrecht-verdediger.



Audrey en Noah gingen op de foto met directeur Wilco van Schaik en Rick Kruys, die destijds ploeggenoot van Di Tommaso was.



"Een warm en fijn weerzien als altijd", schrijft FC Utrecht op Twitter.



TROFFEE

De Di Tommaso-troffee werd vorig jaar gewonnen door Timo Letschert. De fans noemen Troupťe, Barazite, Amrabat en keeper Jensen als grote kanshebbers.



David di Tommaso overleed op 29 november 2005 op 26-jarige leeftijd in zijn slaap. De Fransman was bezig aan zijn tweede seizoen in de Galgenwaard en kon steevast rekenen op een basisplaats.



