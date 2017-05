Jong Utrecht eindigt seizoen met knappe uitzege

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 22:05 uur | update: 22:05 uur

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft een mooie 0-3 overwinning geboekt op FC Emmen. Daarmee is het eerst Jupiler League-seizoen in de clubhistorie in stijl afgesloten.



Het duel ging bijna nergens meer om: Jong Utrecht kon niet meer degraderen en Emmen verzekerde zich al van de play-offs om promotie naar de Eredivisie.



Bij rust stond het nog 0-0, maar in de tweede helft maakte Nick Venema twee goals namens Utrecht. Het derde doelpunt werd gemaakt door Sylla Sow.



SUCCESVOL SEIZOEN

Jong FC Utrecht eindigt het eerste seizoen in de Jupiler League op plek 18, met 37 punten uit 38 duels. De voorsprong op Achilles '29, dat laatste wordt en dus degradeert naar de Tweede Divisie, bedraagt 18 punten.



Gyrano Kerk maakte de meeste goals voor Jong FC Utrecht: acht in twaalf duels. Hij speelt inmiddels in het eerste van FC Utrecht. Venema maakte er zeven in totaal.



