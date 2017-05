Grote brand in De Kwakel, ramen en deuren moeten dicht

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 22:10 uur | update: 22:18 uur

DE RONDE VENEN - In De Kwakel, enkele honderden meters over de provinciegrens met Utrecht, is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. Omwonenden moeten uit voorzorg ramen en deuren sluiten.



De uitslaande brand met dikke zwarte rookwolken tot gevolg woedt aan de Bedrijvenweg. De Kwakel ligt naast Uithoorn.



De rook stijgt op boven een aanvliegroute van Schiphol. Die baan wordt daarom niet gebruikt. De N231 is vanwege de brand in beide richtingen afgesloten.



Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt om het vuur te lijf te gaan.



