Zeer grote brand in Maarssen, hou ramen en deuren gesloten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 22:28 uur | update: 22:42 uur

Foto: Michiel van Beers (Foto 1 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Foto: Michiel van Beers (Foto 3 van 3) ‹ ›

MAARSSEN - Een slooppand aan de Stationsweg in Maarssen staat in brand. De rookwolken trekken over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Maarssenbroek.



Buurtbewoners moeten daarom ramen en deuren dicht houden omdat het inademen van de rook schadelijk kan zijn.



De brand woedt midden in een woonwijk. Mogelijk zit er asbest in het slooppand. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht