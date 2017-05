Gestolen auto brandt helemaal uit in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 08:08 uur | update: 08:13 uur

UTRECHT - Een compleet gestripte Volkswagen Golf is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan aan de Costa Ricadreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De brand ontstond rond 02.30 uur.



De brandweer heeft de auto geblust. Daarna bleek de wagen volledig te zijn gestript. De deuren, motorkap, kofferbak en zelfs het interieur waren voor de brand al verwijderd. Ook van de wel achtergelaten onderdelen is door de brand niets meer over.



De auto blijkt vorige maand gestolen te zijn in Utrecht. Politie heeft een onderzoek ingesteld. Het vermoeden heerst dat de daders de auto in Overvecht hebben gedropt en in brand gestoken, om zo sporen uit te wissen.



