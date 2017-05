Politie-inval na melding vuurwapen in Utrechtse woning

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 08:31 uur | update: 08:59 uur

UTRECHT - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inval gedaan in een woning aan de Prinses Margrietstraat in Utrecht. Meerdere agenten kwamen met kogelwerende vesten af op een melding dat in het pand een vuurwapen aanwezig zou zijn.



Agenten belden eerst aan bij de woning, maar toen niet werd gereageerd door de bewoners besloot de politie de deur in te trappen. Dat mislukte, maar het gebonk werd wel opgemerkt door de aanwezige personen. Twee van hen zijn door de politie naar buiten gepraat. Een derde persoon kwam niet naar buiten, dus ging de politie schreeuwend naar binnen.



Het wapen is niet aangetroffen. Wel is er een mes gevonden, maar volgens de politie was dit niet de reden van de komst. De agenten hebben geen aanhoudingen verricht.



