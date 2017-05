Auto total loss na brand in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 08:46 uur | update: 08:56 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Een auto aan de Mekongdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is vrijdagavond rond 23.30 uur aan de voorzijde in brand gevlogen.



De brandweer had het vuur snel onder controle, waarmee is voorkomen dat de auto geheel is uitgebrand. De auto is wel onherstelbaar beschadigd.



De politie kan nog geen uitspraken doen over het ontstaan van de brand. Brandstichting is niet uitgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald en afgevoerd.



Dezelfde avond stond ook al een Volkswagen Golf in lichterlaaie in Overvecht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht