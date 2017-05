Twee inbrekers opgepakt in Baarn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 09:38 uur | update: 09:47 uur

Foto: ANP

BAARN - De politie heeft twee mannen gearresteerd nadat ze hadden geprobeerd in te breken in een woning. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de wijk Oosterhei in Baarn.



De verdachten probeerden de voordeur van de woning open te breken. Een oplettende buurtbewoner zag het gebeuren en waarschuwde de agenten.



Politie Baarn meldt de aanhoudingen op Facebook.



