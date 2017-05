Nieuwegeiner met openstaande celstraf en geldboete aangehouden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 10:42 uur | update: 10:57 uur

Foto: ANP

NIEUWEGEIN/BREDA - Een 28-jarige man uit Nieuwegein is gearresteerd in Breda. Hij had nog een schadevergoeding van duizenden euro's uitstaan en moet nog 2,5 jaar de cel in.



De politie hield de man donderdag rond 14.00 uur aan na een melding van een mogelijke babbeltruc in het Van der Valkhotel aan de Princenhagelaan in de Noord-Brabantse stad.



Bij het zien van de agenten sprintte de verdachte naar de nooduitgang. Na een korte achtervolging is hij opgepakt. Hij moet zijn celstraf van 922 dagen alsnog uitzitten.



