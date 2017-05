Militairen marcheren door het centrum van Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:20 uur | update: 16:20 uur

Foto: Kees Hoogendijk

AMERSFOORT - Een bijzondere ceremonie zaterdagmorgen in het centrum van Amersfoort. Daar werden zo'n 60 mannen en vrouwen beėdigd als reservist.



Onder begeleiding van andere reservisten, een fanfarekorps en vaandeldragers liepen ze naar het Onze Lieve Vrouweplein. Daar werden ze onder toeziend oog van de burgemeester Lucas Bolsius beėdigd om deel uit te maken van het Korps Nationale Reserve.



Een baan als reservist geeft de kans om militaire ervaring op te doen naast werk of studie. Defensie kan de hulp inroepen van reservisten tijdens overstromingen en bosbranden, maar ook tijdens Prinsjesdag zijn ze te zien.



"Het is echt een aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik heb een kantoorbaan en soms mis je wel een stukje uitdaging en dat vind ik hier", vertelt Thijs Gerritsen.



De ceremonie wordt twee keer per jaar georganiseerd en iedere keer in een andere stad. De keuze voor Amersfoort is niet helemaal toevallig. Ooit was dit de grootste garnizoensstad van het land. Zo'n 80 procent van de Amersfoorters werkte voor defensie.



In totaal werden zaterdag 62 reservisten beėdigd.



