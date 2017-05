Timothy Petersen pakt brons op EK karate

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 12:13 uur | update: 13:16 uur

Foto: Sportschool Muilwijk

VEENENDAAL - Karateka Timothy Petersen uit Veenendaal heeft zaterdag bij de Europese kampioenschappen in het Turkse Kocaeli het brons veroverd in de categorie kumite tot 84 kilogram.



De Nederlander was duidelijk de beste in zijn partij tegen de Duitser Noah Bitsch: 5-0. Petersen is drievoudig Europees kampioen, de laatste titel dateert van 2010. De Veenendaler pakte in 2014 ook het brons.



Petersen was donderdag in de kwartfinales verslagen door Ugur Aktas. De Turkse karateka haalde vervolgens de finale, waardoor Petersen recht had op een herkansing. Daarin had hij de Italiaan Nello Maestri met 1-0 verslagen.



In de strijd om het brons opende Petersen zaterdag scherp. Na in de eerste minuut op een 1-0-voorsprong te zijn gekomen, vroeg zijn coach Anthony Boelbaai een video-review aan voor een schop naar het hoofd. Deze werd toegekend, waarna het na twee minuten vechten al 4-0 stond. In het resterende deel kwam daar nog één punt bij.



