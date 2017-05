VVD Baarn: 'Raadslid Frans Luiten moet opstappen'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 12:58 uur | update: 13:48 uur

BAARN - Het Baarnse VVD-raadslid Frans Luiten zou er volgens zijn eigen partij goed aan doen om op te stappen. Hij zou privéproblemen hebben.



Baarnaar Jan Willem Koudstaal leende in november zijn auto uit aan Luiten, maar kreeg hem te laat en geschonden terug. Hij deelt een foto van zijn beschadigde Saab op Facebook.



"Frans bracht mijn auto niet op het afgesproken moment terug en onderzoek leerde mij dat er meer aan de hand was. Frans was ergens tegenaan gereden en de auto bleek dusdanige schade te hebben dat een economisch total loss onvermijdelijk was." Een half jaar is de rekening nog steeds niet betaald. "Geen eigen risico, niet de leeggereden tank benzine en ook niet het verlies aan no-claim korting."



De VVD erkent tegenover RTV Utrecht dat er problemen zijn rond Frans Luiten. De partij gaat snel met het raadslid om tafel, aldus voorzitter Michiel Thissen. "Het zou mooi zijn als hij zelf beslist om op te stappen, maar we kunnen hem niet dwingen."



Zelf heeft Luiten nog niet gereageerd.



