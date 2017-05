Inzamelingsactie voor doodgestoken vluchteling (18)

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 14:42 uur | update: 15:04 uur

UTRECHT - Villa Vrede start een inzamelingsactie voor de man die eerder deze week is doodgestoken in Utrecht. De 18-jarige Eritrese vluchteling Luel kwam om het leven, na een uit de hand gelopen ruzie in Hoograven.



De verdachte is bekend bij de politie, maar nog niet opgepakt. Met de opbrengst wordt het slachtoffer naar Eritrea gebracht, om daar begraven te worden. Dat is de wens van zijn familie.



Villa Vrede, een ontmoetingsplek voor uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft een speciale rekening geopend voor bijdragen: NL 48TRIO0197698948 ovv Luel.



