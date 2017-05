Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 15:35 uur | update: 16:11 uur

Foto: Michiel van Beers

MAARSSEN - De schrik zit er nog goed in rond de Stationsweg in Maarssen, waar vrijdagavond een zeer grote brand in een slooppand uitbrak. De brandweer moest alles op alles zetten om het vuur niet te laten overslaan naar de naastgelegen huizen.



Een buurman zag de vlammenzee van dichtbij, vertelt hij aan RTV Utrecht. "Het was echt heftig. We gingen snel naar boven, hebben de kinderen gepakt en zijn de straat op gegaan. De vlammen kwamen heel hoog boven het dak uit."



Met een aantal buurtgenoten probeerde de man de weg vrij te houden voor de brandweer. "We zagen de vlammen steeds dichterbij komen. We waren best in paniek en hoopten dat onze huizen gered konden worden. Gelukkig is dat ook gebeurd."



Bewoners moesten ramen en deuren dicht houden en tien huizen zijn enige tijd ontruimd geweest. De brand was rond middernacht onder controle. Alle omwonenden zijn weer thuis.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht