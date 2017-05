Motor vat vlam op snelweg A2

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:42 uur | update: 16:52 uur

Foto: RTV Utrecht / Marije Drenth

MAARSSEN - Op de A2 bij Maarssen stond zaterdagmiddag een motor in lichterlaaie. Verkeer kreeg het advies om gebruik te maken van de parallelrijbaan.



De motor vatte rond 16.00 uur plotseling vlam op de snelweg. De eigenaar vertelde dat hij het hagelnieuwe voertuig net zaterdagochtend bij de garage had opgehaald.



De brandweer was snel ter plekke om de brand te blussen. De rechterrijstrook van de snelweg werd om 16.30 uur weer vrijgegeven.



