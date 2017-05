Deze week in het nieuws: Brand en stank

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 18:51 uur | update: 19:33 uur

PROVINCIE UTRECHT - De brand bij veilinghuis BVA Auctions in Amersfoort en de brand in een slooppand in Maarssen konden deze week rekenen op veel belangstelling. Het waren de best bekeken nieuwsberichten op de site van RTV Utrecht. Verder werd er ook veel geklikt op het nieuws over de stankoverlast in Vianen.



1. BRAND IN AMERSFOORT



Door een brand bij veilingbedrijf BVA Auctions aan de Kryptonweg in Amersfoort zijn zo'n honderd auto's verwoest. De brand ontstond vorige week zaterdagmiddag rond 13.45 uur en was pas zes uur later onder controle. De brandweer is daarna nog de hele nacht beziggeweest met nablussen. In de wijde omgeving was `s middags een enorme rookwolk te zien. Eťn van de hallen van het bedrijf brandde volledig uit.



In de hal stonden ongeveer honderd auto's en twintig scooters. Een deel van de voertuigen was al verkocht, waardoor onduidelijk is wie er voor de schade opdraait. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



2. BRAND IN MAARSSEN



In Maarssen woedde vrijdagavond een zeer grote brand in een slooppand aan de Stationsweg. Dikke rookwolken trokken over het Amsterdam-Rijnkanaal richting Maarssenbroek en station Maarssen. Bewoners moesten ramen en deuren dicht houden en tien huizen zijn ontruimd. De bewoners zijn uit voorzorg opgevangen bij zorgcentrum Snavelenburg. Zij konden later in de avond weer naar huis.



De schrik zit er nog wel goed in rond de Stationsweg. Een buurman zag de vlammenzee van dichtbij, vertelt hij aan RTV Utrecht. "Het was echt heftig. We gingen snel naar boven, hebben de kinderen gepakt en zijn de straat op gegaan. De vlammen kwamen heel hoog boven het dak uit."



De brandweer moest alles op alles zetten om het vuur niet te laten overslaan naar de naastgelegen huizen. Brandweerkorpsen uit de hele regio werden opgeroepen. Op het terrein naast de brand stond ook een hoop afval in vuur en vlam. Mogelijk was dat de oorzaak van de brand. De recherche doet daar nog onderzoek naar.



3. STANK IN VIANEN



Het stonk maandagavond in Vianen. Bewoners moesten urenlang hun ramen en deuren gesloten houden vanwege een vieze geur, waarvan lang niet duidelijk was wat het was en waar het vandaan kwam. Uiteindelijk bleek een tankwagen op asfaltbedrijf Gebroeders Van der Lee de boosdoener. Een medewerker van het bedrijf had besloten de tank te ontluchten, waardoor het in de wijde omgeving stonk naar vers asfalt.



Omwonenden balen van het bedrijf dat naliet het incident te melden. "Ze hadden in de straat bloemen moeten uitdelen", stelt omwonende Jur Schouten. "Of een kistje Heineken. Dan hadden we toch nog wat gehad."



Het bedrijf krijgt nu een preventieve dwangsom opgelegd van de gemeente Vianen. Het is de tweede keer dat Gebroeders Van der Lee een dergelijk incident onder de pet houdt. Eerder werd een brand op het terrein niet meteen gemeld.



