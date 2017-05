Baronieweg IJsselstein dicht vanwege werkzaamheden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 19:19 uur | update: 19:35 uur

Foto: Sem van der Wal

IJSSELSTEIN - De Baronieweg in IJsselstein, een belangrijke verkeersader, is dit weekend gestremd vanwege werkzaamheden aan een spoorwegovergang. Wegwerkers asfalteren de overweg opnieuw tussen zaterdag 6 mei 18:00 uur en maandag 8 mei 06:00 uur.



De overweg werd zaterdag aan het einde van de middag afgesloten door verkeersregelaars. Al het gemotoriseerd verkeer moet omrijden via onder andere de N210. Ook fietsers kunnen de overweg niet passeren, maar kunnen via de volgende spoorwegovergang hun weg vervolgen.



Op maandag wordt er ook nog gewerkt aan de overgang, maar dan is er geen afsluiting. Verkeersbegeleiders zorgen er dan voor dat automobilisten, fietsers en voetgangers de trambaan veilig kunnen oversteken.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht