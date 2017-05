Auto brandt volledig uit in Vleuten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 09:57 uur | update: 10:40 uur

VLEUTEN - Een auto aan de John F Kennedylaan in Vleuten is in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei volledig uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond, wel raakten twee schuttingen en een schuur flink beschadigd.



Rond 4.45 uur 's nachts ontstond de brand in de auto. Hoe de brand precies ontstond, is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van brandstichting, het is nog onbekend of er onderzoek gedaan wordt.



De auto stond geparkeerd aan de achterzijde van een woning. De brandweer kon voorkomen dat de schuur ook volledig uitbrandde. De auto is meegenomen door een berger.



