Rusland zwaar onder de indruk van filmpje Amersfoortse stichting

LEUSDEN - Een filmpje uit Amersfoort kan op grote lof rekenen in Rusland. Op de beelden is te zien hoe vrijwilligers van de Stichting Russisch Ereveld bloemen plaatsen op graven van Sovjetsoldaten.



In een dag tijd is het filmpje van AmersfoortGezien al meer dan 300.000 keer bekeken en meer dan 10.000 keer gedeeld. Veel Russen zijn geraakt door het intitiatief en bedanken de vrijwilligers.



"Ik krijg waanzinnig veel reacties'', vertelt maker Rob Lampe van AmersfoortGezien. "Mijn mailbox loopt helemaal vol met meldingen. Ik heb een paar reacties gelezen en daar krijg je het warm van. Dit is een geweldig compliment voor het werk van de Stichting Russisch Ereveld."



VERMISTE SOLDATEN

De stichting spoort onder meer nabestaanden op van de soldaten, die op het Russisch Ereveld in Leusden begraven liggen en in eigen land sinds de Tweede Wereldoorlog als vermist te boek staan. Sinds een aantal jaren zijn alle soldaten te adopteren. Op elk geadopteerd graf plaatsen vrijwilligers jaarlijks voorafgaand aan Dodenherdenking bloemen.



Organisator Remco Reiding van Stichting Russisch Ereveld is aangenaam verrast door de aandacht voor het filmpje. "We hopen op den duur 865 mensen te vinden die een soldaat willen adopteren en alle aandacht helpt daarbij'', zegt Reiding.



Op het Russisch Ereveld aan de Dodeweg in Leusden liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven. Dinsdag om 11.00 uur vindt de jaarlijkse herdenking plaats.



