Politie arresteert man na achtervolging met helikopter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 11:12 uur | update: 11:12 uur

Foto: Koen Laureij

STICHTSE VECHT - Een grote achtervolging in de gemeente Stichtste Vecht leidde zaterdag tot een aanhouding. Er moest uiteindelijk een politiehelikopter ingezet worden om de man aan te houden.



Dat laat de politie Stichtse Vecht weten op Facebook. De man was een bekende van de politie. Hij had nog een onherroepelijke vrijheidsstraf van zestig dagen open staan.



Nadat de verblijfplaats van de man was achterhaald, probeerde hij te ontkomen in een auto. De politie achtervolgde de vluchtauto en zag dat de verdachte zich verstopte op de achterbank. Toen de auto vervolgens Utrecht inreed, besloot de politie om een helikopter in te zetten bij de achtervolging.



Uiteindelijk moest het voertuig stoppen voor een rood verkeerslicht. De man sprong daarna uit de auto en rende er vandoor. "Na honderd meter had hij door dat wegrennen geen zin had als je in de gaten wordt gehouden door de politiehelikopter en konden de collega's hem aanhouden", besluit de politie haar verhaal.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht