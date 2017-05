Jubileumtrein met bijzondere verhalen voor jarig Rode Kruis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 12:33 uur | update: 13:39 uur

De speciaal beplakte jubileumtrein ter gelegenheid van 150 jaar Rode Kruis. Het hele jaar rijdt deze 60 jaar oude Hondekop voor het Rode Kruis door Nederland. Foto: Paul van der Lugt (Foto 1 van 3) Directeur Gijs de Vries van het Rode Kruis en journalist Ad van Liempt, met het door hem geschreven jubileumboek over 150 jaar Rode Kruis in de hand Foto: Paul van der Lugt (Foto 2 van 3) Foto: Paul van der Lugt (Foto 3 van 3) ‹ ›

AMERSFOORT - Onder het motto 'In het spoor van de vrijwilliger - op reis met onze helden' rijdt vanaf zondag een historische 'jubileumtrein' van het Rode Kruis. De rit begint in Amersfoort en rijdt via Utrecht CS naar Den Haag.



De reis staat in het teken van het 150-jarige bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. Ter ere van dat jubileum wordt het boek 'Hier om te Helpen' tijdens de treinrit gepresenteerd, waarbij schrijver Ad van Liempt live verhalen uit de geschiedenis van het Rode Kruis vertelt.



Het boek verschijnt later volgende week in de boekwinkels. Daarin staat de geschiedenis van anderhalve eeuw hulpverlening, met persoonlijke verhalen van betrokken hulpverleners uit het verleden.



TENTOONSTELLING

Reizigers kunnen in de trein ook de filmpjes van de Rode Kruis-jubileumtentoonstelling bekijken. Deze tentoonstelling zal door het hele land te zien zijn, bijvoorbeeld tijdens de Nationale Sportdagen in Sittard, de Mosseldag in Yerseke en bij de Amsterdamse triatlon.



De tentoonstelling bevat vijftien monologen van mensen die een rol van belang hebben gespeeld in de geschiedenis van het Rode Kruis. De figuren worden gespeeld door acteurs van het Nationale Theater.



Later dit jaar rijdt de trein nog enkele keren; in ieder geval op de geboortedag van het Nederlandse Rode Kruis, 19 juli.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht