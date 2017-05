Stadsstrand 'Landjepik' feestelijk geopend in Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:53 uur | update: 17:10 uur

Foto: Stadslab Veenendaal

VEENENDAAL - Eindelijk was het dan lekker weer, afgelopen zaterdag. Een ideaal moment voor de opening van het nieuwe seizoen van stadsstrand 'Landjepik' in Veenendaal.



Aan het Thoomesplein in het centrum van Veenendaal ligt het stadsstrand, "een plek vóór en dóór Veenendaal". Picknicken, sporten, muziek maken, een boek lezen of een evenement organiseren: iedereen kan volgens de organisatie een stukje land komen 'pikken' op het stadsstrand.



Zaterdag 6 mei werd het seizoen geopend met een barbecue. Er staan nog meer evenementen op de planning. Denk bijvoorbeeld aan vliegers knutselen (donderdag 1 juni), 'trouwen op Landjepik' (vrijdag 17 juni) en een midsummernightparty (vrijdag 24 juni).



