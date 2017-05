Kringloopwinkel Hoogland start petitie tegen sluiting

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 14:28 uur | update: 14:28 uur

Foto: RTV Utrecht

HOOGLAND - Al 22 jaar is 'De Snuffelschuur' een begrip in Hoogland. Mensen kunnen er niet alleen terecht voor tweedehands spullen, maar ook voor een kopje koffie of gebak. Toch dreigt de winkel plotseling te moeten sluiten. Bezoekers en eigenaren proberen dat te voorkomen.



"De handel zit in ons hart", zegt eigenaresse Liesbeth Schellekens die de winkel samen met haar man runt. "Het gaat vooral om mensen ontmoeten. Het is gezellig, de mensen praten met ons en elkaar."



Maar na bijna twee decennia moet de tweedehands winkel en het bijbehorende terras dicht op 1 juli. Iemand in de buurt heeft geklaagd en volgens de gemeente Amersfoort heeft de winkel geen vergunning. Ook zou de zaak niet in het bestemmingsplan passen.



ONBEGRIP

Schellekens snapt er niks van. "Wij doen toch niemand kwaad? En na ruim twintig jaar moet het in een keer stoppen, ik denk dan: "kom daar dan eerder mee!".



Daarom zijn Schellekens en haar man een petitie gestart om sluiting te voorkomen. Die was zondagmiddag al ruim tweehonderd keer getekend en er komen nog altijd handtekeningen bij.



POLITIEK

Voor de vaste bezoekers die genieten van het terras en de sociale contacten zou de sluiting van 'De Snuffelschuur' een groot gemis zijn. "Dit is zoiets geweldigs. Als je hier komt dan krijg je een kopje koffie en een stukje appelgebak en een babbeltje. Dat is genieten", laat bezoeker Wolfgang de Kramer weten.



De politiek is inmiddels wakker geschud. Het CDA gaat dinsdagavond vragen stellen over de dreigende sluiting in de Amersfoortse gemeenteraad.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht