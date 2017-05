Feestje met bulldogs in kasteel Groeneveld in Baarn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:01 uur | update: 16:01 uur

BAARN - Honderden bulldogs kwamen vandaag met hun baasjes samen bij kasteel Groeneveld in Baarn. Liefhebbers van de viervoeter kwamen niet alleen vanuit Nederland, maar zelfs vanuit omliggende landen naar Baarn toe.



Het was een meeting met demonstraties, voorlichting en natuurlijk verkoopstands. Maar het belangrijkste: het elkaar ontmoeten met dezelfde passie, de bulldog.



VIVE LA FRENCHIE

Het evenement, toepasselijk 'Vive la Frenchie' gedoopt, is al enkele jaren het grootste Franse bulldogevenement van Nederland. De dag is geheel in Frans thema, met onder andere een Eiffeltoren, een karikatuurtekenaar en een crêperie.



Naast de Franse bulldog zijn op deze dag ook de Engelse bulldog, de Boston terriër en de mopshond 'mits goed gesocialiseerd' graag geziene gasten.



