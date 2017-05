Kampong in extremis door naar play-offs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:16 uur | update: 16:56 uur

UTRECHT - Kampong heeft zich in extremis geplaatst voor de play-offs om het landskampioenschap in de hoofdklasse. In de voorlaatste minuut scoorde Martijn Havenga een strafbal waardoor het gelijk werd in Eindhoven. Kampong had aan één punt genoeg tegen directe conurrent Oranje-Rood om zich te plaatsen voor de play-offs.



Kampong speelt woensdag de eerste play-offswedstrijd thuis tegen Bloemendaal. Zaterdag staat de returnwedstrijd op het programma in Bloemendaal. Als er een derde en beslissende wedstrijd nodig is zal deze worden gespeeld in Bloemendaal.



33' Agustin Mazzilli [1-0]

50' Jasper Luijkx [1-1]

55' Muhammad Rizwan [2-1]

69' Martijn Havenga, sb [2-2]



Bloemendaal is eerste geworden in de hoofdklasse en speelt dus tegen Kampong. Amsterdam is tweede geworden en neemt het in de play-offs op tegen de nummer drie Rotterdam.







