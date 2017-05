Giovanni Troupée wint David di Tommaso-trofee

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:31 uur | update: 17:07 uur

Foto: FCUPhoto

UTRECHT - Giovanni Troupée is de winnaar van de David di Tommaso-trofee. Daarmee is hij verkozen tot beste FC Utrechtspeler van het seizoen.



Troupée liet keeper Jensen en middenvelder Amrabat achter zich. Troupée kreeg de prijs uit handen van de weduwe van Di Tommaso, de in 2005 overleden verdediger van FC Utrecht. FC Utrecht won overigens met 1-0 van Vitesse in De Galgenwaard.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht