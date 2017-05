Janssen kopt Utrecht in laatste minuut naar overwinning

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:21 uur | update: 16:34 uur

Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Utrecht heeft zondag het duel in de eredivisie tegen Vitesse met 1-0 gewonnen door een laat doelpunt van Willem Janssen. De aanvoerder kopte in de 93e minuut de bal in het doel van de Arnhemse ploeg.



Voor de rust kreeg Vitesse de beste mogelijkheden. Na de rust was het nu met iets meer inzet spelende FC Utrecht de bovenliggende partij. Doelpunten bleven tot in de extra tijd uit. Opmerkelijk was de terugkeer van Edson Braafheid. De op het oude Utrechtse nest teruggekeerde verdediger liep in de uitwedstrijd tegen Vitesse een zware blessure aan de achillespees op, waarvan hij inmiddels is hersteld. Hij mocht een half uur voor tijd invallen.



Utrecht heeft zich al verzekerd van de vierde plaats in de eredivisie.



90+3 Willem Janssen [1-0]



Voor alle uitslagen uit de eredivisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



