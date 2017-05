Vechtpartijen Utrecht Centraal tussen aanhang Ajax en Feyenoord

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 18:33 uur | update: 19:58 uur

Foto: Sander Optendrees (Foto 1 van 2) Foto: Sander Optendrees (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Op Utrecht Centraal zijn zondagmiddag een aantal vechtpartijen geweest. Getuigen zeggen dat aanhangers van Ajax en Feyenoord met elkaar op de vuist gingen.



De politie moest met de ME en honden ingrijpen om de groepen uit elkaar te krijgen. Er zou een aantal mensen gewond zijn geraakt; een paar van hen zou gebeten zijn door de politiehonden.



Volgens getuigen zijn er drie mensen aangehouden. De politie kan nog niets zeggen over gewonden of aanhoudingen. De ongeregeldheden waren redelijk snel onder controle, aldus de politie.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht