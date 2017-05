Herdenking bevrijding Utrecht met een smetje

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 21:08 uur | update: 21:23 uur

Foto: Utrechts Archief

UTRECHT - Zondagavond is in het Hogelandsepark de bevrijding van de stad Utrecht op 7 mei 1945 herdacht. Dat gebeurt traditioneel bij het beeld van een witte ijsbeer, dat verwijst naar de bevrijders, de Polar Bears. Voormalig verzetsstrijder Ernst Verloop hield bij het beeld een toespraak.



Hoewel de Duitse overgave al op 5 mei was, werd die dag niet heel Nederland bevrijd. Op 7 mei 1945 reed de 49e West Riding Infanteriedivisie, ook wel de Polar Bears de stad binnen via de Biltstraat. In het Hogelandsepark bij het begin van de Biltstraat wordt dat feit jaarlijks herdacht.



Verloop nam de toehoorders mee naar de dagen voor de oorlog, en vertelde hen dat het Hogelandsepark, destijds een bron van vermaak was, met onder andere een muziektent. Hij vertelde over de Duitsers die via de Biltstraat de stad binnenkwamen en dat op precies dezelfde plek vijf jaar later de bevrijders arriveerden.



De toespraak van Verloop werd verstoord door twee jongens op de fiets, die in het voorbijgaan een aantal dingen riepen, waaronder 'Allahu Akbar', Allah is groot. Het zorgde voor verontwaardiging onder de circa honderd aanwezigen.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht