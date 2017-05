Brand bij Smink Amersfoort veroorzaakt stankoverlast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 21:54 uur | update: 23:17 uur

AMERSFOORT - Bij afvalverwerkingsbedrijf Smink in Amersfoort is zondagavond brand uitgebroken. Omdat bij de brand aan de Lindeboomseweg rook vrijkwam, waarschuwde de Veiligheidsregio Utrecht inwoners van de wijk Vathorst om ramen en deuren te sluiten.



Het vuur is door de brandweer bestreden door het afval te bedekken met zand. Ook zal de brandweer voorlopig nablussen.



De brandweer benadrukte dat er geen asbest is vrijgekomen bij de brand en dat er geen gevaar voor de gezondheid is. Mensen die nog last hebben van de stank, moeten ramen en deuren nog even gesloten houden, aldus de VRU.



De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat het afval door de warmte is gaan broeien.



