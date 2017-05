Aanmaakblokje verraadt opzet bij autobrand

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 05:47 uur | update: 06:03 uur

Foto: 112mediautrecht (Foto 1 van 2) Foto: 112mediautrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht is zondagavond een auto in brand gestoken op de Montevideodreef.



Bij een van de voorbanden werd een aanmaakblokje gevonden. De brandweer was snel bij de brand, maar kon niet voorkomen dat de auto zware schade opliep aan de voorzijde.



De politie zoekt getuigen. De brand woedde om 22.20 uur.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht