Gewonde bij botsing op verkeersplein voor Tuincentrum Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 06:04 uur | update: 06:22 uur

Foto: 112mediautrecht (Foto 1 van 3) Foto: 112mediautrecht (Foto 2 van 3) Foto: 112mediautrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - In Utrecht zijn rond middernacht twee auto's op elkaar gebotst op het Robert Kochplein bij Tuincentrum Overvecht.



Eén van de bestuurders moest naar het ziekenhuis. De ander is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.



Waardoor de twee auto's in botsting kwamen, wordt uitgezocht door de politie.



