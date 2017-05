Rechter behandelt moordzaak Koen Everink

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 06:36 uur | update: 06:43 uur

UTRECHT/BILTHOVEN - Ex-tenniscoach Mark de J. moet zich vanaf maandag verantwoorden voor de gewelddadige dood van Koen Everink maart vorig jaar. Hij wordt ervan verdacht de zakenman vorig jaar maart met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht in diens villa aan de Hoflaan in Bilthoven.



Zelf ontkent de voormalig coach van tennisser Robin Haase in alle toonaarden. De J. beweert hij dat hij rond het tijdstip van de moord achter het stuur van zijn auto vandaan is gesleurd en dat hij ongeveer tien minuten op de achterbank werd vastgehouden met een muts over zijn hoofd. De stappenteller in zijn iPhone staaft dat verhaal niet, stelt de officier van justitie. De advocaat vindt de stappenteller in de telefoon echter geen bruikbaar bewijsmiddel.



GOKSCHULD

Het Openbaar Ministerie vindt dat al het bewijs richting de 30-jarige De J. wijst: hij was op de avond van de moord bij Everink thuis, bloed van Everink is in de auto van De J. gevonden, hij had een forse gokschuld bij de zakenman en had zijn familie gevraagd het horloge van Everink te verstoppen.



MEERDERE DAGEN

De rechtbank in Utrecht heeft maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gereserveerd voor de zaak. De strafeis van het Openbaar Ministerie wordt op dinsdag verwacht. De nabestaanden krijgen die dag ook de mogelijkheid hun verhaal te doen. De verdachte zelf krijgt donderdag de kans om als laatste nog wat te zeggen. De uitspraak staat gepland voor 13 juni.



Everink werd in 2012 zwaar mishandeld door vechtsporter Badr Hari in de Amsterdam ArenA tijdens Sensation. Hij liep daarbij blijvend letsel op. Hari zit momenteel vast voor onder meer deze mishandeling.



