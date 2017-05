In de rij voor sushi: festival JOY trekt 20.000 bezoekers

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 07:27 uur | update: 07:29 uur

UTRECHT - De organisatie van het Sushi Festival JOY in Utrecht kijkt terug op een geslaagde eerste editie. Zo'n 20.000 mensen bezochten dit weekend het Aziatische evenement op het Lucasbolwerk.



Op het festivalterrein stonden verschillende foodtrucks. Ook was er een vijftig meter lange lopende band met sushi te vinden. Naast eten en drinken konden bezoekers genieten van karaoke, ontspanningsmassages en een gameroom. Daarnaast was er de mogelijkheid om (sushi)workshops te volgen.



JOY stond van vrijdag tot en met zondag in het park bij het Lucasbolwerk. Vooral op de zaterdag was het druk, mede door het mooie weer.



Op 9, 10 en 11 juni is het festival vinden in Den Haag.



