Utrechtse student betaalt gemiddeld 100 euro te veel voor kamer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 08:03 uur | update: 08:12 uur

Foto: studentenhuisvanhetjaar.nl

UTRECHT - 73 procent van de studenten betaalt te veel huur. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 55 euro per maand. Utrecht behoort met Amsterdam tot de uitschieters. Studenten betalen hier zo'n 100 euro per maand, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De situatie is ten opzichte van 2015 niet verbeterd.



"De hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van het zogeheten puntensysteem, dat wettelijk is vastgelegd. Toch is de student jaarlijks gemiddeld meer dan zeshonderd euro kwijt aan te veel betaalde huur. Dat betekent dat verhuurders het puntensysteem massaal omzeilen. Bij particuliere verhuurders wordt er het vaakst en het meest te veel betaald, maar ook woningcorporaties houden zich niet altijd netjes aan de regels", aldus de LSVb.



De studentenvakbond maakt van 8 tot en met 17 mei een tour langs acht studentensteden in Nederland om studenten te informeren over hun huurrechten.



De rapportage van de LSVb wordt jaarlijks uitgebracht op basis van gegevens, verzameld met de online kamercheck . In 2016 waren er 6000 studenten die de check invulden, een verdubbeling ten opzichte van 2015.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht