Oeuvre-box Conny Vandenbos gepresenteerd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 08:48 uur | update: 09:18 uur

Willeke Alberti nam zondag de oeuvrebox in ontvangst. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Conny Vandenbos in 2001. Foto: ANP (Foto 2 van 2) ‹ ›

LEUSDEN - In Amsterdam is de cd-box met het oeuvre van Conny Vandenbos gepresenteerd.



Vijftien jaar na haar overlijden zijn haar liedjes verzameld door twee trouwe fans. Zij vonden ook een paar nooit uitgebrachte nummers.



Vandenbos was ruim veertig jaar zangeres. In 1966 scoorde ze haar eerste hit met 'Ik ben gelukkig zonder jou'. Latere successen waren nummers als 'Een roosje, m'n roosje', 'Sjakie van de hoek', 'Drie zomers lang' en 'Ome Arie'. In 1977 ontving Vandenbos een Edison en een Gouden Harp voor het album 'Zo wil ik leven'. In 1993 kreeg ze goud voor haar album '14 Grootste Hits Van Conny Vandenbos'.



De gevierde zangeres, die lange tijd in Leusden woonde en daar ook begraven ligt, ging in de jaren negentig ook radioprgramma's presenteren, onder meer op Radio M Utrecht. Vandenbos overleed op zondag 7 april 2002 op 65-jarige leeftijd, twee weken nadat werd vastgesteld dat ze aan longkanker leed.



Het eerste exemplaar van de oeuvre-box werd zondag in ontvangst genomen door Willeke Alberti. Op de vijftien cd's in de box staan in totaal 306 liedjes.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht