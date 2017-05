IJskoude nachten, maar vanaf donderdag 20 graden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 09:50 uur | update: 09:51 uur

UTRECHT - Het gaat de komende nachten weer vriezen. Hier is er vooral op de Utrechtse Heuvelrug kans op nachtvorst. Weeronline waarschuwt zomerplantjes en fruitbomen goed te beschermen. Ook zijn een warme jas, sjaal en handschoenen geen overbodigde luxe voor wie dinsdagochtend vroeg op de fiets springt.



Automobilisten kunnen vooral op het platteland te maken krijgen met licht bevroren autoruiten. In grote steden is het daarvoor waarschijnlijk niet koud genoeg.



WARMER

Ook 's middags is het fris voor tijd van het jaar met maxima van 12 tot 14 graden. Vanaf donderdag is de kou uit de lucht en wordt het een graad 20 in Midden-Nederland, voorspelt RTV Utrecht-weerman Arie Verrips. Donderdag is er ruimte voor de zon. Daarna vallen regelmatig buien.



IJSHEILIGEN

Van 11 tot en met 15 mei zijn de ijsheiligen. Volgens de volksweerkunde zijn deze dagen de laatste dagen in het voorjaar waarop er nog kans is op nachtvorst. Dit jaar verlopen de ijsheiligen zacht met minima rond 10 graden en daarna lijken de nachten zacht te blijven.



De kans op vorst neemt halverwege mei sterk af, maar een enkele keer vriest het ook ná de ijsheiligen nog. Zelfs in juni heeft het in het verleden op de officiële weerstations van het KNMI enkele keren gevroren. Recordlaat gebeurde dat op 19 juni 1923 in Den Helder: -0,3 graden.



JUNI

Bij het KNMI in De Bilt heeft het in juni nooit gevroren. In mei wel, maar door de opwarming gebeurt dit niet zo vaak meer. Vorig jaar kwam het voor het eerst sinds 1997 tot meivorst op het landelijk hoofdstation. Recordlaat vroor het op 28 mei 1961: -0,2 graden



Vorst aan de grond kan zelfs tot ver in de zomer voorkomen. De periode waarin nog nooit ergens in Nederland vorst aan de grond is waargenomen loopt van 20 juli tot en met 21 augustus.



