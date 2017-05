La Place keert terug in Hoog Catharijne

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 10:30 uur | update: 11:08 uur

Foto: Jan Bakers Architecten en IEF Capital & Bouwfonds IM

UTRECHT/MIJDRECHT - In de warenhuizen die Hudson's Bay de komende jaren opent in Nederland, onder meer in Utrecht en Amersfoort, komt een restaurant van La Place. Alleen in Amsterdam gebeurt dit niet. Dat maakte de twee bedrijven maandag bekend. Ook kondigde Hudson's Bay de komst aan van een distributiecentrum in Mijdrecht.



De Canadese warenhuisketen komt in Utrecht te zitten in het oude pand van V&D in Hoog Catharijne, waarin jarenlang een La Place zat. De verbouwing start in 2018.



Hudson's Bay opent in het derde kwartaal van dit jaar de eerste vestiging van zo'n twintig warenhuizen in ons land De retailer betrekt daarbij in de meeste gevallen panden die leeg zijn komen te staan door het faillissement van V&D, het vroegere moederbedrijf van La Place.



Na de ondergang van V&D maakte La Place een doorstart onder de vleugels van supermarktconcern Jumbo. De warenhuisketen zelf bleek niet meer te redden. Hudson's Bay wil in het gat springen dat daardoor in het Nederlandse winkellandschap is ontstaan.



MIJDRECHT

De warenhuizen zullen worden bevoorraad vanuit Mijdrecht. Voor die plek is gekozen wegens de strategische ligging tussen de vier grootste steden. Tot dusver zei Hudson's Bay nog dat het voor zijn uitbreiding naar Nederland gebruik zou gaan maken van bestaande infrastructuur in andere Europese landen.



